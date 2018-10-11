Крышу склада на территории Кировского завода потушили

Спасатели справились с горящим в Кировском районе Петербурга складом за час. Пожар тушили по повышенному номеру сложности.

Как сообщает региональное Главное управление МЧС, к трем часам дня 11 октября спасатели закончили работы на территории Кировского завода на проспекте Стачек. Горело сто квадратных метров кровли, пожару был присвоен третий из пяти возможных номеров сложности. Как ранее писала «Фонтанка», тушить огонь выезжали 75 спасателей.

На предприятии уточнили, что горевший склад сдан в аренду сторонней организации. По словам очевидцев, пожарные заливали водой помещение, в котором хранилась крупа.