"Быстро мы прилетели". Опубликованы переговоры космонавтов «Союза»

Ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпела аварию через 2 минуты 45 секунд после старта с космодрома Байконур.

Смотреть в новом окне фрагмент трансляции "Роскосмос"/NASA

О нештатной ситуации ровным голосом доложил российский космонавт Алексей Овчинин: «Авария носителя. Две минуты сорок пять секунд. Быстро мы прилетели».

До отделения второй ступени оставалось еще две минуты. Роскосмос умолчал об аварии и продолжал рапортовать об успешном старте. В "Твиттере" госкорпорация заявила и об отделении второй ступени, и выходе корабля на орбиту. Впоследствии сообщения были удалены.

Фото: скриншот/twitter.com

Фото: скриншот/twitter.com

Вместе с Овчининым на МКС летел астронавт NASA Ник Хейг. Они приземлились благополучно.

Директором Роскосмоса является Дмитрий Рогозин. Ранее он курировал космическую отрасль в статусе вице-премьера. Его сменщик в правительстве Юрий Борисов не исключил кадровые решения.