Происшествия
"Быстро мы прилетели". Опубликованы переговоры космонавтов «Союза»
Ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпела аварию через 2 минуты 45 секунд после старта с космодрома Байконур.
О нештатной ситуации ровным голосом доложил российский космонавт Алексей Овчинин: «Авария носителя. Две минуты сорок пять секунд. Быстро мы прилетели».
До отделения второй ступени оставалось еще две минуты. Роскосмос умолчал об аварии и продолжал рапортовать об успешном старте. В "Твиттере" госкорпорация заявила и об отделении второй ступени, и выходе корабля на орбиту. Впоследствии сообщения были удалены.
Вместе с Овчининым на МКС летел астронавт NASA Ник Хейг. Они приземлились благополучно.
Директором Роскосмоса является Дмитрий Рогозин. Ранее он курировал космическую отрасль в статусе вице-премьера. Его сменщик в правительстве Юрий Борисов не исключил кадровые решения.