Пробка в 17 км зафиксирована на севере КАД. И там закроют ещё один съезд

На севере КАД ограничения движения следуют одно за другим. Новое – закрытие на пять дней, с 14 по 18 октября, съезда с Парашютной улицы на внутреннее кольцо.

Как сообщает 11 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», закрытие связано с работами АО «ВАД» по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на развязке с Парашютной улицей, которые ведутся в рамках реконструкции северного участка КАД. По этой же причине с 11 по 15 октября перекрыт съезд с внутреннего кольца на Парашютную, а на участке между ЗСД и Выборгским шоссе оставлено только по одной полосе в каждую сторону, из-за чего образуются заторы.

Сложностей северному участку добавляют и закрытия около Горской, то есть от Приморского шоссе в сторону ЗСД. В связи с ликвидацией колейности там также открыто только по одной полосе – на внутреннем кольце до 15 октября, на внешнем – до 18-го.

Сервис «Яндекс.Пробки» постоянно вносит север КАД в списки крупнейших пробок, например так было сегодня утром. А в 12:18 сервис оценил длину затора на внутреннем кольце в 17,2 километра, от Приморского шоссе до Выборгского шоссе. Появление такой аномально длинной пробки «Фонтанка» предсказывала в понедельник. Правда, необходимо отметить, что она не глухая: совсем медленно поток едет только на отдельных отрезках.