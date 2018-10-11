Путин даст старт строительству первой АЭС в Узбекистане

Росатом начнёт строительство АЭС в Узбекистане на следующей неделе, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами 23 государств 11 октября в Кремле. Он пояснил, что старт строительству будет дан в ходе его визита в Узбекистан.

Путин также отметил, что по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым планируется подписать «солидный пакет документов».

«Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Мирзиеевым состоятся обстоятельные переговоры, а по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов. Вместе с главой Узбекистана дадим старт строительству Росатомом первой узбекской АЭС», — сказал Путин.