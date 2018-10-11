Несостоявшихся террористов суд в Петербурге на семь лет отправил в колонию

За попытку записаться в ряды террористической, а соответственно, запрещенной в России, организации «Джебхад ан-Нусра» в Петербурге к реальному сроку приговорены двое пользователей мессенджера Telegram.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, Камолиддин Азимжанов и Маруфжон Исаков за приготовление к участию в деятельности террористической организации 11 октября приговорены к семи годам колонии строгого режима, оба не признали свою вину. Судья Московского окружного военного суда, который рассматривал дело в Петербурге, установил, что Азимжанов и Исаков начали переписку в мессенджере с сирийским куратором в декабре прошлого года и к апрелю 2018 договорились о поездке в тренировочный лагерь боевиков «Джебхад ан-Нусры» («Фронт победы»). Они отправили пособнику фотографии своих паспортов, в ответ получили инструкцию по безопасному выезду в Сирию.

О планах потенциальных террористов ФСБ уведомила администрация мессенджера.