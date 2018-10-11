Космонавтов «Союза» транспортируют на Байконур

Экипаж пережившей аварию российской ракеты-носителя проходит обследование в Карагандинской области Казахстана и готовится выдвинуться на Байконур.

«Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур», – сообщается 11 октября в твиттере Роскосмоса.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

Дмитрий Рогозин сейчас находится с космонавтами.

⚡️⚡️Первое видео с Овчининым и Хейгом pic.twitter.com/TUv6S0XWbU — RT на русском (@RT_russian) 11 октября 2018 г.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с Байконура оказался неудачным: по предварительным данным, на ракете «Союз» после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. На борту космического аппарата «Союза МС-10», который ракета-носитель выводила к МКС, находились члены миссии МКС-57/58 – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане. Глава Роскосмоса создал госкомиссию для расследования аварии «Союза».