Ограничения движения в Петербурге. На Гренадерском мосту заканчивается ремонт
На Гренадерском мосту через Большую Невку, соединяющем Петроградскую и Выборгскую стороны, завершается ремонт дорожного покрытия проезжей части и тротуаров, который начался в сентябре. Об этом 11 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Мостотреста».
В связи с этим вводятся ограничения движения:
- с 00:00 12 октября до 00:00 14 октября – крайняя правая полоса в направлении от Аптекарской набережной к Гренадерской улице, закрыт будет и пешеходный проход по нечётной стороне моста;
- с 00:00 14 октября до 20:00 15 октября – крайняя правая полоса в направлении от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной, пешеходный проход закрыт на чётной стороне.
В ночь на 12 октября мост будет разведён согласно обычному графику, с 1:30 до 4:30.
Кроме того, по данным ГАТИ, в ближайшие дни запланированы ограничения, в частности, на следующих улицах:
- с 23:00 12 октября до 5:00 15 октября – Адмиралтейский проспект у Невского проспекта (причина – прокладка водопровода);
- с 13 октября по 14 октября – Кирочная улица от переулка Радищева до улицы Маяковского (прокладка водопровода);
- с 13 октября по 14 октября – Октябрьская набережная, у дома 54 (размещение барьерного ограждения);
- с 13 октября по 14 октября – Шафировский проспект, у дома 17, то есть около развязки с Индустриальным проспектом (размещение барьерного ограждения).
Справка:
Гренадерский мост – металлический трёхпролетный с разводным пролётом посередине реки. Опоры моста железобетонные, в надводной части облицованы гранитными блоками. Первая наплавная переправа в районе современного Гренадерского моста появилась ещё в 1758 году. Это был высокий плашкоутный мост.
В 1904-1905 годах примерно на этом же месте, в створе Малого Сампсониевского проспекта, был построен 12-пролётный деревянный балочный подкосный мост на свайном основании. Его и назвали Гренадерским в честь лейб-гвардии Гренадского полка, казармы которого находились поблизости. В 1951 году мост был перестроен в 18-пролётный с металлическими пролетными строениями из двутавровых балок. В таком виде мост просуществовал 20 лет.
В 1971 году на 90 метров ниже по течению Большой Невки, в створе набережной реки Карповки, начали возводить новый Гренадерский мост. Он был введен в эксплуатацию в 1975 году. В декабре 2002 года на Гренадерском мосту создана художественная подсветка. В 2008-2009 годах на переправе был проведен капитальный ремонт трамвайных путей.