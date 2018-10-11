Ограничения движения в Петербурге. На Гренадерском мосту заканчивается ремонт

Справка:

Гренадерский мост – металлический трёхпролетный с разводным пролётом посередине реки. Опоры моста железобетонные, в надводной части облицованы гранитными блоками. Первая наплавная переправа в районе современного Гренадерского моста появилась ещё в 1758 году. Это был высокий плашкоутный мост.

В 1904-1905 годах примерно на этом же месте, в створе Малого Сампсониевского проспекта, был построен 12-пролётный деревянный балочный подкосный мост на свайном основании. Его и назвали Гренадерским в честь лейб-гвардии Гренадского полка, казармы которого находились поблизости. В 1951 году мост был перестроен в 18-пролётный с металлическими пролетными строениями из двутавровых балок. В таком виде мост просуществовал 20 лет.

В 1971 году на 90 метров ниже по течению Большой Невки, в створе набережной реки Карповки, начали возводить новый Гренадерский мост. Он был введен в эксплуатацию в 1975 году. В декабре 2002 года на Гренадерском мосту создана художественная подсветка. В 2008-2009 годах на переправе был проведен капитальный ремонт трамвайных путей.