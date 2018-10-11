Совет по культурному наследию по предложению Албина воздержался от решения судьбы музея Достоевского

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга воздержался от голосования по поводу расширения Музея Достоевского новым корпусом. Таким образом, эксперты 11 октября поддержали предложение зампредседателя совета, вице-губернатора Игоря Албина.

После 2,5-часового обсуждения концепции здания авторства мастерской архитектора Евгения Герасимова, Албин обратился к членам совета с речью. В частности, заявил, что фасад нового корпуса «шокирует» и нужно «уйти от шока к компромиссу». К тому же «потеря любого общественного пространства – плохо», поэтому нужно опросить жителей Центрального района, считает чиновник. Игорь Албин также привел пример слишком вольной интерпретации классики – экспериментальную постановку гоголевского «Ревизора», которую видел в театре, где «Бобчинский и Добчинский в неглиже перемещались по сцене».

«Какое-то сомнение (у меня, от концепции расширения Музея Достоевского. – Прим. ред.) осталось… Предлагаю воздержаться (от голосования. – Прим. ред.) и продолжить дискуссию», – резюмировал Албин.

Члены совета по культурному наследию разошлись, несмотря на то, что из зала можно было услышать отдельные реплики: «Нет, давайте голосовать».

В ответ на вопрос «Фонтанки» о том, как дальше будет решаться судьба музея, глава КГИОП Сергей Макаров отметил: «Посмотрим. Мы пообщаемся с архитектором и поймем, как дальше будем двигаться».

«Не нужно забывать, что совет – совещательный орган. Первый шаг, который должен быть сделан – постановление губренатора о выделении земельного участка. То, что нам надо сделать, никаким образом не изменилось. Нам надо работать с администрацией, юристами и в макимально короткие сроки обеспечить выделение участка», – прокомментировал «Фонтанке» один из инициаторов строительства нового корпуса Андрей Якунин.

Новый корпус около существующего Музея Федора Достоевского в Кузнечном переулке собирается к 2012 году создать фонд «Петербург Достоевского». Один из трех совладельцев структуры — бизнесмен Андрей Якунин. Возможность строительства здания оспаривают градозащитники, которые считают, что оно вторгается в историческую застройку. Они регулярно проводят против инициативы пикеты.