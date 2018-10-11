На территории Кировского завода горит склад. Огонь на крыше тушат по повышенному номеру сложности

Третий из пяти возможных номеров сложности присвоили в МЧС пожару на территории Кировского завода в Петербурге. Горит сто квадратных метров кровли.

Как сообщает региональное главное управление МЧС, к складу на проспекте Стачек, 47, съехались 75 спасателей. Цех загорелся в два часа дня 11 октября, площадь пожара составляет сто квадратных метров.

В пресс-службе Кировского завода «Фонтанке» сообщили, что помещение занимают арендаторы. По словам очевидцев, на складе хранится крупа.

Повышенный номер сложности был присвоен пожару автоматически из-за статуса предприятия.