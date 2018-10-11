Алина Кабаева защищает диссертацию в Санкт-Петербурге. Она рассчитывает стать кандидатом педагогических наук

Алина Кабаева 11 октября приехала в Санкт-Петербург на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Её анонс размещен на сайте Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

Тема диссертации Кабаевой, которую она защищает в эти минуты, звучит как «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Научный руководитель Кабаевой – судья международной категории по спортивной гимнастике, профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета Лесгафта Раиса Терехова.

В тексте работы описываются игры, задания для занимающихся гимнастикой, методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой и педагогические наблюдения на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительных группах.

Алина Кабаева — двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Состоит в «Единой России». Была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

Кабаева окончила Университет физкультуры и спорта им. Лесгафта в 2009 году. До этого училась спортивному менеджменту в Московском государственном университете сервиса.