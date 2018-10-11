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Общество
11.10.2018 19:09
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Хроника пикирующего нападающего: как телевизор хоронил Кокорина и Мамаева

фрагмент трансляции первого канала/"Время"

В программе информационно-аналитической программы «Время» на Первом канале было сказано новое слово в российской телевизионной публицистике. Сказал его ведущий Кирилл Клейменов, комментируя уничтожающий сюжет об Александре Кокорине и Павле Мамаеве. Сюжет шел сразу после истории девушки, которая умерла из-за того, что в Саратове была нехватка жизненно необходимых лекарств.

«Дорогое государство, если у нас никак не получается сделать так, чтобы у нас молодые люди не умирали от диабета, то хоть идиотам, избивающим людей на улицах города, мы можем обеспечить достойное их справедливое будущее?» – глядя в камеру, как в лицо нерешительного чиновника, вопросил Клейменов. Героев сюжета он назвал «бесноватыми футболистами». Досталось Константину Мамаеву, которому, как отцу дебошира, журналисты позвонили с неким оставшимся за кадром вопросом. Ответ пришлось обильно запикивать. Смысл высказывания с трудом пробивался сквозь цензурные изъятия. Выходило, что отец, и по совместительству агент, полузащитника «Краснодара» взывает к совести сотрудников СМИ: мол, молодой русский парень работает, зарабатывает деньги, а стоило ему оступиться, как все набросились, чтобы «воткнуть нож в спину». «До того, как стать агентом, Мамаев-сташий находился там, где теперь самое место его отпрыску, – неожиданно заявил с телеэкрана Клейменов, решительно наступая на горло закону о защите персональных данных. – То есть в местах не столь отдаленных. Скажу аккуратнее, там находился его полный тезка, у которого есть сын Павел». После этой этичной оговорки ведущий спрогнозировал успешное будущее Павла Мамаева в тюремной камере: «Сынуля подготовленный, спортивный».

К этой вершине телеканалы шли двое суток. 8 октября, когда стало известно о том, как Кокорин и Мамаев отметили десятилетие дружбы избиением водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака, «Вести», вышедшие вечером этого трудного дня, аккуратно назвали произошедшее «эта некрасивая история».

 На следующий день, 9 октября, «Россия-24» в прямом эфире рассказала о футболистах, которые «стали участниками двух крайне неприятных инцидентов», процитировала комментарий футбольного клуба «Зенит», который «ждет правовой оценки со стороны соответствующих органов». Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «это чистой воды уголовщина с учетом первого эпизода, с учетом второго», «это расизм, с которым ФИФА ведет непримиримую борьбу» и что «такие люди, как Кокорин и Мамаев, не должны представлять российский футбол на любом уровне».

 В этот же день за Кокорина с Мамаевым крепко взялась передача «Дежурная часть» на «России-24». Выпуск назвали максимально раздражающе для населения: «На что тратят миллионы Кокорин и Мамаев»

Корреспондент Иван Литомин продемонстрировал, как его выкидывают из того самого кафе, в котором Кокорин ударил чиновника Пака стулом, а потом, набивая в кадре зеленый мячик, отметил: «Видимо, просто попинать мяч на футбольном поле им уже мало. А потому и возникают вокруг них различного рода нефутбольные скандалы. То они попили шампанского в Монако, то вот теперь помахали стульями в кафе». Гвоздь сюжета — подробная инвентаризация автопарка Кокорина, с картинками и ценником: «Мерседес-бенц» G63 за 12,5 млн рублей, «Порше» 911 Turbo S от 17 млн рублей, «Ламборгини» Aventador примерно 18 млн рублей, «Роллс-Ройс» Wraith 21,5 млн рублей. Ни один из этих автомобилей в избиении людей не участвовал, но, судя по сюжету, они должны понести коллективную ответственность вместе с хозяином.

 Вечером 10 октября «Дежурная часть» и неутомимый корреспондент Иван Литомин продолжили изыскания.

Исследуя автомобили, журналисты забыли о младшем брате Кокорина, который, как выяснилось, был участником событий, в отличие от «Ламборгини» и «Роллс-Ройса». «Кирилл всегда помогает Кокорину-старшему, – рассказал Литомин. – Ну а тот, видимо, не обижает младшенького деньгами». Журналист отметил, что Кокорин-младший «на шею брата, судя по социальным сетям, присел довольно крепко». Мамаев ходил «на дело» без брата, зато с татуировками — поэтому анализировать пришлось их: «В социальных сетях обсуждают его татуировки — крылышки на шее, крест во всю спину, текст на боках и огромные драконы». В качестве эксперта был привлечен тату-мастер Артем Павлов, который с улыбкой рассказал, что «сегодня в местах не столь отдаленных за любую татуировку можно зацепиться». «За драконов отдельно могут расписать, что он не той ориентации и все остальное», – отметил эксперт. Усугубили сюжет нарядно накрашенной спортивным агентом и подругой семьи Кокорина по имени Дарья Шишканова. Ее комментарий сводился к тому, что чиновник Пак был не прав, вступая в перепалку с подвыпившей молодежной компанией: мол, видел же, в каком состоянии люди находятся.

 В заочную конфронтацию с «Дежурной частью» вступило ток-шоу «Пусть говорят». Там много кричали и размахивали руками, вытащили из архива интервью жены Мамаева, данное совершенно по другому поводу, но аккуратно нарезанное сообразно запросам дня. При этом ведущий Дмитрий Борисов то и дело окорачивал своих гостей, срывающихся в обобщения: «Не важно, богатые они или бедные, футболисты они или нет — все должны быть равны перед законом». «Это банда какая-то», – говорил про Кокорина и Мамаева экс-футболист Евгений Ловчев, и все ему аплодировали. А клинический психолог Ольга Коротина хрипло кричала, что никакой причины для такого «жуткого избиения» не было, «а сегодня как раз день психического здоровья, то, что произошло, говорит о том, что у них не было никакого психического здоровья, потому что это нездоровое поведение».

фрагмент трансляции первого канала/"пусть говорят"

Вечерний выпуск программы «60 минут» 10 октября назвали «Мамаево кокорище».

Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, саркастически улыбаясь, назвали Кокорина «теперь уже бывшим, наверное, футболистом», а про «дебошира» Мамаева сказали, что он «сможет возглавить тюремную сборную». 

В разговоре тоже всплыла тема бедности. «У нас давно богатым можно то, чего нельзя бедным? Мы вот не совсем понимаем, почему его не арестовали сразу?» – спрашивала Скобеева у депутата Госдумы Леонида Калашникова. Калашников соглашался: мол, интересно, если бы не Пак там сидел, а простой человек, может, и не было бы такой реакции? «Что-то вы, Леонид, в Думе этот вопрос не поднимали», – говорила на это Скобеева, прищуриваясь, как политрук на товарищеском суде. И только все та же Дарья Шишканова, чуть не плача, повторяла, что «началась травля», но ее уже никто не слушал. 

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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