Трое марокканских болельщиков пробрались в Финляндию из России c помощью опытного земляка

Пограничная охрана Финляндии завершила расследование случая нелегального пересечения границы, который произошёл во время чемпионата мира.

Как рассказали в ведомстве 11 октября, трое марокканцев прилетели в Москву по паспорту болельщика 10 июля, а после приехали в Петербург. Туда же на матч своей команды 15 июля приехал на своём автомобиле живущий в Финляндии выходец из Марокко. Троица попросила своего земляка помочь перебраться в Суоми к родственнику. Тот пообещал подбросить до границы, и они обменялись телефонами.

Как позже рассказал следователям марокканский водитель, он высадил своих попутчиков в 15 км от границы вечером 16 июля. При этом житель Суоми утверждал, что не знал об их намерениях нелегально пробраться в страну. По данным следствия, пассажиры вышли из машины недалеко от пункта пропуска «Торфяновка». Ранним утром следующего дня троих граждан Марокко задержали на территории Финляндии в местечке Юлямаа (в 30 км от Лаппеенранты).

Водителя подозревают в организации незаконной миграции, а троих его соотечественников — в нелегальном пересечении госграницы. Дело передано в прокуратуру Салпаусселькя.