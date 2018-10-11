Киев стоит в пробках из-за протестов автомобилистов против роста цен на топливо

Движение в столице Украины парализовано из-за гигантских пробок. Автомобилисты проводят акцию "Бойкот цене на топливо".

"В 9 утра необходимо встать в крайний правый ряд, включить "аварийку" и свет фар, а также использовать звуковой сигнал в знак протеста. Без перекрытия дорог. Без флагов организаций и партий", – так акцию протеста в Facebook анонсировало общественное движение "АвтоЄвроСила".

В результате флешмоба центр Киева стал "красным" на автомобильных картографических сервисах, а движение на левом берегу также было сильно ограничено. Пробки в столице сохраняются до сих пор.

Аналогичные акции прошли в и других украинских городах. Так, практически парализованной оказалась трасса Киев – Чоп.

Демонстранты требуют "снизить стоимость горючего до уровня весны (15 мая) 2018 за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к гривне вместо привязки к евро, как сейчас".

Напомним, что также 10-11 октября АЗС на Украине подняли цену на автогаз на 10-25 копеек за литр, поставив тем самым новый рекорд его стоимости.