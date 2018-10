Космонавта Овчинина и астронавта Хейга доставят в Звездный городок

Российского космонавта Овчинина и американского астронавта Хейга доставят в Звездный городок, об этом пишет в Twitter глава NASA Брайденстайн.

.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF