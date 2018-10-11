Космонавта Овчинина и астронавта Хейга доставят в Звездный городок

Российского космонавта Овчинина и американского астронавта Хейга доставят в Звездный городок, об этом пишет в Twitter глава NASA Брайденстайн.

.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 11 октября 2018 г.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем РАН, состояние экипажа "Союза МС-10" не требует специальной госпитализации.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура 11 октября оказался неудачным, по предварительным данным, на ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Для расследования причин аварии создана госкомиссия, на место вылетел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На борту космического аппарата "Союза МС-10", который ракета-носитель выводила к МКС, находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они приземлились в спасательной капсуле примерно в 25 км от Джезказгана.