ЖК «Аэросити» расширяет пул банков-партнеров

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Жилой комплекс «Аэросити» компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Россельхозбанка и Банка «Российский капитал».

По условиям совместной ипотечной программы с Россельхозбанком размер ставки составляет от 9,3%. Размер первоначального взноса от 15% стоимости приобретаемого жилья. Сумма кредита – от 100 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

По условиям совместной ипотечной программы с Банком «Российский капитал» размер ставки составляет от 9,5%. Размер первоначального взноса от 20% стоимости приобретаемого жилья. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредита – от 3 лет до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомится на сайте https://www.roscap.ru

ЖК «Аэросити» – это новый 11-этажный жилой комплекс комфорт-класса, возводимый компанией в п. Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Дом отличает высокое качество строительства и традиционное для «Лидер Групп» разнообразие различных планировочных решений. В комплексе предусмотрены передовые системы жизнеобеспечения, в том числе, видеонаблюдение и диспетчеризация. А современные материалы отделки фасада надолго сохранят его стильный и привлекательный внешний вид.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/