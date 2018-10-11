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Общество
11.10.2018 13:56
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Защитникам неимущих россиян будут платить больше. Адвокаты добились повышения оплаты по назначению

Правительство России повысило размер оплаты адвокатов, участвующих в уголовном деле по назначению. Ранее на проблему низкой базовой ставки общественных защитников неоднократно обращали внимание в профессиональном сообществе, и Совете Федерации. «Фонтанка» подсчитала нововведение в рублях.

Согласно опубликованному 11 октября постановлению, со следующего года предусматривается поэтапное повышение размера вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда. Так, с 2019 года минимальное вознаграждение за один рабочий день в дневное время будет составлять 900 рублей, с 2020 года — 1250 рублей, с 2021 года — 1500 рублей. Кроме того, постановлением увеличиваются ставки оплаты участия адвоката в уголовном деле в ночное время, а также в нерабочие праздничные или выходные дни.

В профессиональном сообществе о проблеме неадекватной оплаты труда общественных защитников заявляли давно. Еще в апреле текущего года в ответ на обращение Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров проработать вопрос об увеличении размера вознаграждения. Однако правительство не спешили с соответствующим решением.

В конце июля этого года на проблему обратил внимание глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Тогда он задал конкретный вопрос первому вице-премьеру правительства Антону Силуанову о предпринимаемых кабмином мерах по реализации апрельского поручения президента. По словам сенатора, российские адвокаты надлежащим образом исполняют свои обязанности, в том числе выполняя роль общественных защитников, однако базовая ставка оплаты труда адвоката до налогообложения составляет 550 рублей в день, что заметно ниже прожиточного уровня.

В свою очередь Силуанов заверил тогда законодателей, что Минфин готов на увеличение расходов на вознаграждения адвокатам. «Мы будем рассматривать соответствующие расчеты и на их основе принимать решение», – сказал он.

Как отметил в разговоре с журналистом нашего издания статс-секретарь ФПА Константин Добрынин, «наконец-то правительство нас услышало».

«Могу сказать, что борьбу за это существенное увеличение ФПА вела на протяжении нескольких лет. Когда переводчик в час получает 1000 рублей, а адвокат 500 в день – у меня вопрос. Хотя у адвоката гораздо большая интеллектуальная и стрессовая нагрузка», – прокомментировал Добрынин.

 

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