На Новый год между Петербургом и Хельсинки пустят сдвоенные «Аллегро» со скидкой на билеты

С 29 декабря по 3 января и 8 января скоростные поезда «Аллегро», которые ездят из Петербурга в Финляндию и обратно, пустят сдвоенными составами. Об этом сообщает пресс-служба РЖД 11 октября.

Так, 29 декабря двойной «Аллегро» №785 отправится в Хельсинки в 15:30, с 30 декабря 2018-го по 3 января 2019 года удлинится состав рейса №783 в 11:30, двойное количество пассажиров готов забрать обратно в Петербург 8 января в 15:00 поезд №786.

Как отметили в компании, на рейсы №785 и 783 в вышеуказанные даты действует скидка в размере до 25%.