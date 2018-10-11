Абрамович решил отправить фанатов-расистов «Челси» в Освенцим

Английский футбольный клуб придумал новый способ борьбы с расизмом на трибунах: болельщиков будут отправлять на экскурсию в концентрационный лагерь в Польше вместо традиционного запрета на посещение матчей. За инициативой, как пишут СМИ, стоит сам владелец клуба – Роман Абрамович.

«Запретите людям посещать матчи – и вы ничего не измените. Этот подход не дает нарушителям понять, что плохого они сделали и почему нужно вести себя по-другому», – цитирует 11 октября издание The Guardian председателя правления «Челси» Брюса Бака.

Вместо запрета на три года, который раньше применялся за расистские высказывания на трибунах или неподобающее поведение, нарушителям будут предлагать съездить в Освенцим. В лондонском клубе признали, что практика запретов плохо работает. «Мы попытаемся нанести удар по антисемитизму и принести реальную пользу обществу», – заявил Бак.

Напомним, что «Челси» неоднократно критиковал своих болельщиков за расистские высказывания. Так, в 2007 году фанаты лондонцев позволили себе антисемитские кричалки в дерби против «Тоттенхэма», который в Англии считают еврейским клубом из-за проживавших неподалеку хасидов.

Британские СМИ сообщают, что идея с экскурсиями принадлежит владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.