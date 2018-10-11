Завтрак съешь сам: ремонту на Колтушском шоссе придали ускорение

Заказчик ГКУ «Ленавтодор» потребовал от подрядной организации выполнить укладку нового асфальта на Колтушском шоссе в максимально короткие сроки. Об этом «Фонтанке» сообщили 11 октября в дорожном комитете Ленобласти.

Ремонт участка длиной почти 3 километра от КАД в сторону Янино предусматривает полную замену изношенного покрытия, укладку двух слоёв асфальта, укрепление обочин и нанесение износостойкой разметки. Сейчас здесь срезан старый асфальт и наполовину уложен нижний слой асфальтобетона. Для повышения износостойкости используется щебёночно-мастичный асфальт, отличающийся особой прочностью.

Из-за работ на Колтушском шоссе в часы пик собираются многокилометровые заторы. Как раз сегодня горожане жаловались «Фонтанке» на «неделю ада на этом направлении» и предлагали поделиться со стоящими в пробке завтраком. Утром эта дорога заняла две позиции в пятёрке крупнейших пробок. Затем, в 10:36, «Яндекс» зафиксировал на шоссе пробку длиной 3,7 километра от поворота к станции «7-й километр» до поворота к логистическому складу, в которой автомобилисты теряли 49 минут, что на 37 минут больше обычного.

Учитывая сильную загруженность магистрали, «Ленавтодор» акцентирует внимание подрядчика на том, что работы, требующие изменения схемы движения транспорта, должны вестись только по ночам, отмечается в сообщении дорожного комитета.