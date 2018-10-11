18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +12
$ 66.77р
77.08р
18:11 11.10.2018
Расширенный поиск

Город
11.10.2018 13:33
Печать

Завтрак съешь сам: ремонту на Колтушском шоссе придали ускорение

Заказчик ГКУ «Ленавтодор» потребовал от подрядной организации выполнить укладку нового асфальта на Колтушском шоссе в максимально короткие сроки. Об этом «Фонтанке» сообщили 11 октября в дорожном комитете Ленобласти.

Ремонт участка длиной почти 3 километра от КАД в сторону Янино предусматривает полную замену изношенного покрытия, укладку двух слоёв асфальта, укрепление обочин и нанесение износостойкой разметки. Сейчас здесь срезан старый асфальт и наполовину уложен нижний слой асфальтобетона. Для повышения износостойкости используется щебёночно-мастичный асфальт, отличающийся особой прочностью.

Из-за работ на Колтушском шоссе в часы пик собираются многокилометровые заторы. Как раз сегодня горожане жаловались «Фонтанке» на «неделю ада на этом направлении» и предлагали поделиться со стоящими в пробке завтраком. Утром эта дорога заняла две позиции в пятёрке крупнейших пробок. Затем, в 10:36, «Яндекс» зафиксировал на шоссе пробку длиной 3,7 километра от поворота к станции «7-й километр» до поворота к логистическому складу, в которой автомобилисты теряли 49 минут, что на 37 минут больше обычного.

Учитывая сильную загруженность магистрали, «Ленавтодор» акцентирует внимание подрядчика на том, что работы, требующие изменения схемы движения транспорта, должны вестись только по ночам, отмечается в сообщении дорожного комитета.

Справка:

Колтушское шоссе (трасса Санкт-Петербург — Колтуши) является одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Интенсивность движения на ней составляет почти 50 тысяч машин в сутки, часть из которых большегрузы. Наряду с трассой Санкт-Петербург — Морье («Дорога жизни») Колтушское шоссе соединяет Санкт-Петербург и Всеволожск.

В прошлом году по заказу ГКУ «Ленавтодор» на Колтушском шоссе было отремонтировано 900 метров асфальта на подъезде к путепроводу на проспекте Косыгина.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
11.10.2018 17:13

«Петербургская Недвижимость» назвала популярные районы города

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обнародовал статистику за первое полугодие по самым популярным районам города на первичном рынке недвижимости
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
11.10.2018 13:40

ЖК «Аэросити» расширяет пул банков-партнеров

Жилой комплекс «Аэросити» компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Россельхозбанка и Банка «Российский капитал»
Группа компаний «ЦДС»
11.10.2018 12:38

Консультационные пункты Группы ЦДС становятся современнее и комфортнее

Группа ЦДС представила новую концепцию, в рамках которой будут проектироваться и строиться консультационные пункты застройщика. Первый консультационный пункт, возведенный в соответствии с обновленными стандартами, открылся на территории строящегося жилого комплекса ЦДС «Полюстрово»
ГК «Эталон»
11.10.2018 10:59

Группа «Эталон» открывает продажи в ЖК «Эталон на Неве»

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу квартир в жилом комплексе класса комфорт-плюс «Эталон на Неве», расположенном по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен премии за налоговый проект года

Аэрофлот получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года». Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
предоставлено компанией "Китайский Центр Переводов"
10.10.2018 18:30

Перевод с китайского языка на русский становится доступнее Санкт-Петербургу

Китайский Центр Переводов и Бюро переводов LingvoStar объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по доступным ценам
фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
10.10.2018 16:50

«ЮИТ Сервис» и «Аквилон Инвест» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Управляющая компания «ЮИТ Сервис», входящая в состав финского концерна ЮИТ (YIT), и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Санкт-Петербурге
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
10.10.2018 16:14

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Девятый вал»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Девятый вал»
ГК "КВС"
10.10.2018 15:25

Квартира от застройщика «КВС» на специальных условиях

Райффайзенбанк аккредитовал корпуса А и Б жилого корпуса «Континенты» и предлагает приобрести квартиру от застройщика «КВС» на специальных условиях.
ГК "КВС"
10.10.2018 15:16

Компания «КВС» в полуфинале конкурса «Доверие потребителя»

30 сентября завершилось интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя». Компания «КВС» вышла в полуфинал конкурса в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Фото предоставлено компанией "Гарант"
10.10.2018 15:07

На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

С 24 по 28 сентября в Москве проходила выставка "Цифровая неделя в Государственной Думе РФ 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере РФ". Компания "Гарант" выступила партнером мероприятия
предоставлено компанией «Cosmoservice»
10.10.2018 15:00

Жители «Солнечного города» в гостях у огнеборцев

Увлекательный визит к пожарным организовала группа компаний «Cosmoservice». В первых числах сентября дети и их родители посетили пожарную часть Красносельского района Санкт-Петербурга.