18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +12
$ 66.77р
77.08р
18:09 11.10.2018
Расширенный поиск

Технологии
11.10.2018 16:18
Печать

"Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата - такая работа"

После падения «Союза» пользователи соцсетей дружно отправляют директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в отставку и припоминают его насмешки над NASA.

"Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата - такая работа"

фото: Роскосмос/twitter.com

Ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпела аварию после старта с космодрома Байконур 10 октября. Роскосмос отчитался об успешном запуске уже после нештатной ситуации. Причиной назван плохо прикрученный блок первой ступени.

Директор Роскосмоса твиттом о благополучном приземлении экипажа и создании госкомиссии по расследованию инцидента планировал прикрыться от критики, но его публичное заявление вызвало обратную реакцию.

«Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата – такая работа», – язвят пользователи, явно намекая на инженерные 25 – 35 тысяч в Роскосмосе.

Фото: скриншот/twitter.com

Пользователь Red ответил:
«Вы клевещете. Нормальная зарплата у Дмитрия Олеговича. Он не мог плохо сработать».
Перед стартом ракета, как водится, была освящена. Манипуляции отца Сергея с кропилом привлекли внимание NASA:

Фото: скриншот/twitter.com

Но это не помогло. «Союз» отказался лететь минуты через две. Роскосмос это не смутило. Он продолжал докладывать об успешном полете.

Фото: скриншот/twitter.com

Фото: скриншот/twitter.com

Авария корабля попала на видео. Плохо прикрученный блок первой ступени ударил по второй и отключил ее двигатель.

Вице-премьер Юрий Борисов постарался выглядеть оптимистом, ведь работоспособность аварийной системы спасения подтвердилась:

Фото: скриншот/twitter.com

Пользователь Артем Васильчик согласился:

«Достижение Роскосмоса: при падении ракеты никто не умер».

Роскосмос рапортовал о Рогозине, спещащем космонавтам на помощь:

Госкорпорации ответил Сергей Олейников, вспомнив видео с человеком на деревянном велосипеде:

«Мысли Перзидента» оказались более печальными:
"Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления «Союза». А должен был вылететь из Роскосмоса".

Фото: скриншот/twitter.com

Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки» слыл хроническим неудачником. Nik находит аналогии:

Фото: скриншот/twitter.com

Но не только Рогозину грустно. Руководство космического центра ОАЭ перед запуском «Союза» подписало с Роскосмосом контракт на подготовку и организацию полета на международную космическую станцию первого эмиратского космонавта. Теперь руководство думает, что подпись стоило бы поставить после пяти вечера, когда планировался выход корабля на орбиту:

Фото: скриншот/twitter.com

Пользователи считают, что Рогозин и авария стали синонимами, и как не вспомнить насмешку Дмитрия Олеговича над NASA в мае 2014 года. Тогда он на фоне санкций посоветовал американцам отправлять астронавтов в космос на батуте:

Фото: скриншот/twitter.com

Скорее всего, печалится сейчас и Михаил Прохоров. Принадлежащая ему компания «Согласие» застраховала «Союз» на 4,6 млрд рублей.
Полет Овчинина и Хейга в космос продлился 2 минуты 45 секунд. Они планировали пробыть до середины апреля 2019 года.
Дмитрию Рогозину 54 года. С 2011-го в статусе вице-премьера правительства он занимался развитием ракетной отрасли, директором Роскосмоса стал в мае 2018-го. На его период пришлись 13 неудачных запусков ракет и потерь спутников.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
11.10.2018 17:13

«Петербургская Недвижимость» назвала популярные районы города

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обнародовал статистику за первое полугодие по самым популярным районам города на первичном рынке недвижимости
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
11.10.2018 13:40

ЖК «Аэросити» расширяет пул банков-партнеров

Жилой комплекс «Аэросити» компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Россельхозбанка и Банка «Российский капитал»
Группа компаний «ЦДС»
11.10.2018 12:38

Консультационные пункты Группы ЦДС становятся современнее и комфортнее

Группа ЦДС представила новую концепцию, в рамках которой будут проектироваться и строиться консультационные пункты застройщика. Первый консультационный пункт, возведенный в соответствии с обновленными стандартами, открылся на территории строящегося жилого комплекса ЦДС «Полюстрово»
ГК «Эталон»
11.10.2018 10:59

Группа «Эталон» открывает продажи в ЖК «Эталон на Неве»

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу квартир в жилом комплексе класса комфорт-плюс «Эталон на Неве», расположенном по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен премии за налоговый проект года

Аэрофлот получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года». Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
предоставлено компанией "Китайский Центр Переводов"
10.10.2018 18:30

Перевод с китайского языка на русский становится доступнее Санкт-Петербургу

Китайский Центр Переводов и Бюро переводов LingvoStar объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по доступным ценам
фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
10.10.2018 16:50

«ЮИТ Сервис» и «Аквилон Инвест» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Управляющая компания «ЮИТ Сервис», входящая в состав финского концерна ЮИТ (YIT), и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Санкт-Петербурге
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
10.10.2018 16:14

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Девятый вал»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Девятый вал»
ГК "КВС"
10.10.2018 15:25

Квартира от застройщика «КВС» на специальных условиях

Райффайзенбанк аккредитовал корпуса А и Б жилого корпуса «Континенты» и предлагает приобрести квартиру от застройщика «КВС» на специальных условиях.
ГК "КВС"
10.10.2018 15:16

Компания «КВС» в полуфинале конкурса «Доверие потребителя»

30 сентября завершилось интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя». Компания «КВС» вышла в полуфинал конкурса в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Фото предоставлено компанией "Гарант"
10.10.2018 15:07

На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

С 24 по 28 сентября в Москве проходила выставка "Цифровая неделя в Государственной Думе РФ 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере РФ". Компания "Гарант" выступила партнером мероприятия
предоставлено компанией «Cosmoservice»
10.10.2018 15:00

Жители «Солнечного города» в гостях у огнеборцев

Увлекательный визит к пожарным организовала группа компаний «Cosmoservice». В первых числах сентября дети и их родители посетили пожарную часть Красносельского района Санкт-Петербурга.