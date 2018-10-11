"Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата - такая работа"

После падения «Союза» пользователи соцсетей дружно отправляют директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в отставку и припоминают его насмешки над NASA.

фото: Роскосмос/twitter.com

Путин на вручении верительных грамот говорил о мировых проблемах. Но думал явно о космических pic.twitter.com/d00ykwA9mc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 11, 2018

Ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпела аварию после старта с космодрома Байконур 10 октября. Роскосмос отчитался об успешном запуске уже после нештатной ситуации. Причиной назван плохо прикрученный блок первой ступени.

Директор Роскосмоса твиттом о благополучном приземлении экипажа и создании госкомиссии по расследованию инцидента планировал прикрыться от критики, но его публичное заявление вызвало обратную реакцию.

«Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата – такая работа», – язвят пользователи, явно намекая на инженерные 25 – 35 тысяч в Роскосмосе.

Фото: скриншот/twitter.com

Пользователь Red ответил:

«Вы клевещете. Нормальная зарплата у Дмитрия Олеговича. Он не мог плохо сработать».

Перед стартом ракета, как водится, была освящена. Манипуляции отца Сергея с кропилом привлекли внимание NASA:

Фото: скриншот/twitter.com

Но это не помогло. «Союз» отказался лететь минуты через две. Роскосмос это не смутило. Он продолжал докладывать об успешном полете.

Фото: скриншот/twitter.com

Фото: скриншот/twitter.com

Авария корабля попала на видео. Плохо прикрученный блок первой ступени ударил по второй и отключил ее двигатель.

Вице-премьер Юрий Борисов постарался выглядеть оптимистом, ведь работоспособность аварийной системы спасения подтвердилась:

Фото: скриншот/twitter.com

Пользователь Артем Васильчик согласился:

«Достижение Роскосмоса: при падении ракеты никто не умер».

Достижение Роскосмоса: при падении ракеты никто не умер — Artyom Vasilchuk (@AVVasil4uk) October 11, 2018

Роскосмос рапортовал о Рогозине, спещащем космонавтам на помощь:

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018

Госкорпорации ответил Сергей Олейников, вспомнив видео с человеком на деревянном велосипеде:

Казахстан. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ВЫЕХАЛ на место приземления экипажа корабля «Союз МС-10», во время запуска которого к МКС произошла авария. pic.twitter.com/IfphL0fgaG — Олейников Сергей (@Olenikov73) October 11, 2018

«Мысли Перзидента» оказались более печальными:

"Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления «Союза». А должен был вылететь из Роскосмоса".

Фото: скриншот/twitter.com

Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки» слыл хроническим неудачником. Nik находит аналогии:

Фото: скриншот/twitter.com

Но не только Рогозину грустно. Руководство космического центра ОАЭ перед запуском «Союза» подписало с Роскосмосом контракт на подготовку и организацию полета на международную космическую станцию первого эмиратского космонавта. Теперь руководство думает, что подпись стоило бы поставить после пяти вечера, когда планировался выход корабля на орбиту:

Фото: скриншот/twitter.com

Пользователи считают, что Рогозин и авария стали синонимами, и как не вспомнить насмешку Дмитрия Олеговича над NASA в мае 2014 года. Тогда он на фоне санкций посоветовал американцам отправлять астронавтов в космос на батуте:

Фото: скриншот/twitter.com

Скорее всего, печалится сейчас и Михаил Прохоров. Принадлежащая ему компания «Согласие» застраховала «Союз» на 4,6 млрд рублей.

Полет Овчинина и Хейга в космос продлился 2 минуты 45 секунд. Они планировали пробыть до середины апреля 2019 года.

Дмитрию Рогозину 54 года. С 2011-го в статусе вице-премьера правительства он занимался развитием ракетной отрасли, директором Роскосмоса стал в мае 2018-го. На его период пришлись 13 неудачных запусков ракет и потерь спутников.