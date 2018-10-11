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"Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата - такая работа"
После падения «Союза» пользователи соцсетей дружно отправляют директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в отставку и припоминают его насмешки над NASA.
фото: Роскосмос/twitter.com
Путин на вручении верительных грамот говорил о мировых проблемах. Но думал явно о космических pic.twitter.com/d00ykwA9mc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 11, 2018
Ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпела аварию после старта с космодрома Байконур 10 октября. Роскосмос отчитался об успешном запуске уже после нештатной ситуации. Причиной назван плохо прикрученный блок первой ступени.
Директор Роскосмоса твиттом о благополучном приземлении экипажа и создании госкомиссии по расследованию инцидента планировал прикрыться от критики, но его публичное заявление вызвало обратную реакцию.
«Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата – такая работа», – язвят пользователи, явно намекая на инженерные 25 – 35 тысяч в Роскосмосе.
Пользователь Red ответил:
«Вы клевещете. Нормальная зарплата у Дмитрия Олеговича. Он не мог плохо сработать».
Перед стартом ракета, как водится, была освящена. Манипуляции отца Сергея с кропилом привлекли внимание NASA:
Но это не помогло. «Союз» отказался лететь минуты через две. Роскосмос это не смутило. Он продолжал докладывать об успешном полете.
Авария корабля попала на видео. Плохо прикрученный блок первой ступени ударил по второй и отключил ее двигатель.
Вице-премьер Юрий Борисов постарался выглядеть оптимистом, ведь работоспособность аварийной системы спасения подтвердилась:
Пользователь Артем Васильчик согласился:
«Достижение Роскосмоса: при падении ракеты никто не умер».
Достижение Роскосмоса: при падении ракеты никто не умер— Artyom Vasilchuk (@AVVasil4uk) October 11, 2018
Роскосмос рапортовал о Рогозине, спещащем космонавтам на помощь:
#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O
Госкорпорации ответил Сергей Олейников, вспомнив видео с человеком на деревянном велосипеде:
Казахстан. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ВЫЕХАЛ на место приземления экипажа корабля «Союз МС-10», во время запуска которого к МКС произошла авария. pic.twitter.com/IfphL0fgaG— Олейников Сергей (@Olenikov73) October 11, 2018
«Мысли Перзидента» оказались более печальными:
"Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления «Союза». А должен был вылететь из Роскосмоса".
Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки» слыл хроническим неудачником. Nik находит аналогии:
Но не только Рогозину грустно. Руководство космического центра ОАЭ перед запуском «Союза» подписало с Роскосмосом контракт на подготовку и организацию полета на международную космическую станцию первого эмиратского космонавта. Теперь руководство думает, что подпись стоило бы поставить после пяти вечера, когда планировался выход корабля на орбиту:
Пользователи считают, что Рогозин и авария стали синонимами, и как не вспомнить насмешку Дмитрия Олеговича над NASA в мае 2014 года. Тогда он на фоне санкций посоветовал американцам отправлять астронавтов в космос на батуте:
Скорее всего, печалится сейчас и Михаил Прохоров. Принадлежащая ему компания «Согласие» застраховала «Союз» на 4,6 млрд рублей.
Полет Овчинина и Хейга в космос продлился 2 минуты 45 секунд. Они планировали пробыть до середины апреля 2019 года.
Дмитрию Рогозину 54 года. С 2011-го в статусе вице-премьера правительства он занимался развитием ракетной отрасли, директором Роскосмоса стал в мае 2018-го. На его период пришлись 13 неудачных запусков ракет и потерь спутников.