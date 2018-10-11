Спасатели добрались до капсулы с космонавтами

Поисково-спасательные команды дошли до посадочной площадки корабля «Союз» и сообщили, что два члена экипажа в хорошем состоянии и находятся вне капсулы.

Об этом сообщает космическое агентство США NASA в Twitter.

The search and rescue teams have reached the Soyuz spacecraft landing site and report that the two crew members are in good condition and are out of the capsule. Search and rescue teams are with the crew now. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/WzomVblhtI — NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.

Эту же информацию сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Центральном военном округе. "Поисково-спасательные машины ПЭМ-1 "Синяя птица" с краном прибыли к месту обнаружения капсулы с экипажем аварийного "Союза" в степи Казахстана", – говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

По данным пресс-службы округа, сама капсула находится в 25 км от Джезказгана.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура 11 октября оказался неудачным, по предварительным данным, на ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Для расследования причин аварии создана госкомиссия, на место вылетел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На борту космического аппарата "Союза МС-10", который ракета-носитель выводила к МКС, находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они приземлились в спасательной капсуле.