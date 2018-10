Спасатели добрались до капсулы с космонавтами

Поисково-спасательные команды дошли до посадочной площадки корабля «Союз» и сообщили, что два члена экипажа в хорошем состоянии и находятся вне капсулы.

Об этом сообщает космическое агентство США NASA в Twitter.

The search and rescue teams have reached the Soyuz spacecraft landing site and report that the two crew members are in good condition and are out of the capsule. Search and rescue teams are with the crew now. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/WzomVblhtI

— NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.