18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +13
$ 66.77р
77.08р
13:42 11.10.2018
Расширенный поиск

Город
11.10.2018 13:04
Печать

Албин напомнил сторонникам строительства нового корпуса Музея Достоевского о программе «Памятник за рубль»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин намекнул сторонникам расширения Музея Достоевского, что им не обязательно строить новое здание, чтобы расширить площади. Они могут воспользоваться программой «Памятник за рубль», заявил Албин 11 октября на заседании Совета по сохранению культурного наследия, который рассматривает концепцию развития Музея Федора Достоевского.

«Федор Михайлович проживал в Петербурге в 19 домах. Вы обратили внимание, что только четыре здания содержат мемориальные доски?.. Есть программа, разработанная с КГИОП. Мы готовы передавать памятники истории и архитектуры за символическую плату. Вы рассматривали какие-то другие подходы (для увековечения Достоевского. — Прим. ред.)?», — поинтересовался у директора музея Натальи Ашимбаевой вице-губернатор. Албин также уточнил, возможно ли «найти историческое здание, передать его инвестору». Наталья Ашимбаева ответила, что не является инвестором и не располагает какими-либо средствами. Однако именно концепция, предложенная мастерской Евгения Герасимова, показалась ей «привлекательной».

Напомним, новый корпус около существующего Музея Федора Достоевского в Кузнечном переулке собирается к 2021 году создать фонд «Петербург Достоевского». Возможность строительства здания оспаривают градозащитники, которые считают, что оно вторгается в историческую застройку. Они регулярно проводят против инициативы пикеты.

Справка:

О новом здании Музея Достоевского заговорили в 2016 году. Тогда «Фонтанка» получила эскизы здания в стиле хай-тек, которое планируется возвести между домами 5 и 9 в Кузнечном переулке. Новый корпус призван расширить существующий Музей Достоевского, который страдает от нехватки площадей, а открытие здания станет одним из мероприятий празднования 200-летнего юбилея Достоевского в 2021 году.

В апреле 2018-го проект представили в Совете по инвестициям Смольного. Тогда стало известно, что финансировать инициативу согласился благотворительный фонд «Петербург Достоевского». Один из трех совладельцев структуры — Андрей Якунин. Впрочем, сам Якунин заявил в интервью «Фонтанке», что не обладает необходимыми для строительства 700 миллионами рублей и отвечает лишь за привлечение финансирования. В мае 2018-го соглашение между Санкт-Петербургом и фондом «Петербург Достоевского» было подписано на ПМЭФ. В октябре концепцию одобрил Градостроительный совет Петербурга.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
11.10.2018 12:38

Консультационные пункты Группы ЦДС становятся современнее и комфортнее

Группа ЦДС представила новую концепцию, в рамках которой будут проектироваться и строиться консультационные пункты застройщика. Первый консультационный пункт, возведенный в соответствии с обновленными стандартами, открылся на территории строящегося жилого комплекса ЦДС «Полюстрово»
ГК «Эталон»
11.10.2018 10:59

Группа «Эталон» открывает продажи в ЖК «Эталон на Неве»

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу квартир в жилом комплексе класса комфорт-плюс «Эталон на Неве», расположенном по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен премии за налоговый проект года

Аэрофлот получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года». Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
предоставлено компанией "Китайский Центр Переводов"
10.10.2018 18:30

Перевод с китайского языка на русский становится доступнее Санкт-Петербургу

Китайский Центр Переводов и Бюро переводов LingvoStar объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по доступным ценам
фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
10.10.2018 16:50

«ЮИТ Сервис» и «Аквилон Инвест» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Управляющая компания «ЮИТ Сервис», входящая в состав финского концерна ЮИТ (YIT), и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Санкт-Петербурге
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
10.10.2018 16:14

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Девятый вал»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Девятый вал»
ГК "КВС"
10.10.2018 15:25

Квартира от застройщика «КВС» на специальных условиях

Райффайзенбанк аккредитовал корпуса А и Б жилого корпуса «Континенты» и предлагает приобрести квартиру от застройщика «КВС» на специальных условиях.
ГК "КВС"
10.10.2018 15:16

Компания «КВС» в полуфинале конкурса «Доверие потребителя»

30 сентября завершилось интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя». Компания «КВС» вышла в полуфинал конкурса в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Фото предоставлено компанией "Гарант"
10.10.2018 15:07

На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

С 24 по 28 сентября в Москве проходила выставка "Цифровая неделя в Государственной Думе РФ 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере РФ". Компания "Гарант" выступила партнером мероприятия
предоставлено компанией «Cosmoservice»
10.10.2018 15:00

Жители «Солнечного города» в гостях у огнеборцев

Увлекательный визит к пожарным организовала группа компаний «Cosmoservice». В первых числах сентября дети и их родители посетили пожарную часть Красносельского района Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.10.2018 12:31

Пилоты «России» получили высокие награды Минтранса за безаварийный налет

Пилоты авиакомпании «Россия» представлены к награждению нагрудными знаками «За безаварийный налет часов» I степени
https://pixabay.com
10.10.2018 12:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса