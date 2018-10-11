Албин напомнил сторонникам строительства нового корпуса Музея Достоевского о программе «Памятник за рубль»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин намекнул сторонникам расширения Музея Достоевского, что им не обязательно строить новое здание, чтобы расширить площади. Они могут воспользоваться программой «Памятник за рубль», заявил Албин 11 октября на заседании Совета по сохранению культурного наследия, который рассматривает концепцию развития Музея Федора Достоевского.

«Федор Михайлович проживал в Петербурге в 19 домах. Вы обратили внимание, что только четыре здания содержат мемориальные доски?.. Есть программа, разработанная с КГИОП. Мы готовы передавать памятники истории и архитектуры за символическую плату. Вы рассматривали какие-то другие подходы (для увековечения Достоевского. — Прим. ред.)?», — поинтересовался у директора музея Натальи Ашимбаевой вице-губернатор. Албин также уточнил, возможно ли «найти историческое здание, передать его инвестору». Наталья Ашимбаева ответила, что не является инвестором и не располагает какими-либо средствами. Однако именно концепция, предложенная мастерской Евгения Герасимова, показалась ей «привлекательной».

Напомним, новый корпус около существующего Музея Федора Достоевского в Кузнечном переулке собирается к 2021 году создать фонд «Петербург Достоевского». Возможность строительства здания оспаривают градозащитники, которые считают, что оно вторгается в историческую застройку. Они регулярно проводят против инициативы пикеты.