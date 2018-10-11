Албин напомнил сторонникам строительства нового корпуса Музея Достоевского о программе «Памятник за рубль»
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин намекнул сторонникам расширения Музея Достоевского, что им не обязательно строить новое здание, чтобы расширить площади. Они могут воспользоваться программой «Памятник за рубль», заявил Албин 11 октября на заседании Совета по сохранению культурного наследия, который рассматривает концепцию развития Музея Федора Достоевского.
«Федор Михайлович проживал в Петербурге в 19 домах. Вы обратили внимание, что только четыре здания содержат мемориальные доски?.. Есть программа, разработанная с КГИОП. Мы готовы передавать памятники истории и архитектуры за символическую плату. Вы рассматривали какие-то другие подходы (для увековечения Достоевского. — Прим. ред.)?», — поинтересовался у директора музея Натальи Ашимбаевой вице-губернатор. Албин также уточнил, возможно ли «найти историческое здание, передать его инвестору». Наталья Ашимбаева ответила, что не является инвестором и не располагает какими-либо средствами. Однако именно концепция, предложенная мастерской Евгения Герасимова, показалась ей «привлекательной».
Напомним, новый корпус около существующего Музея Федора Достоевского в Кузнечном переулке собирается к 2021 году создать фонд «Петербург Достоевского». Возможность строительства здания оспаривают градозащитники, которые считают, что оно вторгается в историческую застройку. Они регулярно проводят против инициативы пикеты.
Справка:
О новом здании Музея Достоевского заговорили в 2016 году. Тогда «Фонтанка» получила эскизы здания в стиле хай-тек, которое планируется возвести между домами 5 и 9 в Кузнечном переулке. Новый корпус призван расширить существующий Музей Достоевского, который страдает от нехватки площадей, а открытие здания станет одним из мероприятий празднования 200-летнего юбилея Достоевского в 2021 году.
В апреле 2018-го проект представили в Совете по инвестициям Смольного. Тогда стало известно, что финансировать инициативу согласился благотворительный фонд «Петербург Достоевского». Один из трех совладельцев структуры — Андрей Якунин. Впрочем, сам Якунин заявил в интервью «Фонтанке», что не обладает необходимыми для строительства 700 миллионами рублей и отвечает лишь за привлечение финансирования. В мае 2018-го соглашение между Санкт-Петербургом и фондом «Петербург Достоевского» было подписано на ПМЭФ. В октябре концепцию одобрил Градостроительный совет Петербурга.