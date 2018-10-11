Глава Роскосмоса создал госкомиссию для расследования аварии «Союза»

Дмитрий Рогозин намерен выяснить, почему российская ракета-носитель не смогла доставить космонавтов на МКС.

«Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия», – написал 11 октября в своем твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.

Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

Он также отметил, что система спасения ракеты сработала в штатном режиме, а экипаж удалось спасти. Сейчас на месте работают спасательные службы.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура оказался неудачным, по предварительным данным, на ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. На борту космического аппарата "Союза МС-10", который ракета-носитель выводила к МКС, находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане.