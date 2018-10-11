Строительство АЭС с российским участием в Финляндии задерживается

Консорциум Fennovoima с участием «Росатома» пока не предоставил финскому регулятору в области ядерной энергетики STUK все необходимые документы для выдачи разрешения на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

О том, что строительство, скорее всего, в связи с этим задержится, рассказал Reuters председатель правления Fennovoima Эса Хармала.

Центр радиационной безопасности Финляндии (STUK) ещё ждёт документов от консорциума. Хармала сказал, что они будут предоставлены летом 2019 года, так как от «Росатома» требуется дополнительная информация. Это означает, что STUK примет решение о лицензировании не раньше 2020 года. Ранее предполагалось, что все разрешения будут получены в 2018 году, а в 2024 году АЭС будет сдана в эксплуатацию.

«Обычно, когда самолет поздно отправляется, он поздно прилетает. 2024 год — это было бы чрезвычайно амбициозным, если не нереалистичным», – сказал Хакала.

По его словам, сейчас идёт обсуждение с «Росатомом», который является основным поставщиком проекта.

«К концу этого года мы получим обновленное расписание по графику», – заявил Хармала.

В пресс-службе АО «Русатом Энерго Интернешнл» «Фонтанке» заявили, что в данный момент продолжают работу по согласованному графику и «готовы обсуждать с заказчиком станции, компанией Fennovoima, возможные уточнения», поскольку может потребоваться дополнительное время на лицензирование.

«Стоит отметить, что STUK считается самым строгим регулятором в мировой атомной отрасли. Требования STUK к уровню детализации документов выше, чем обычно на этом этапе проекта в международной практике. Такая степень проработки документов обычно применима на следующих стадиях. С другой стороны, более детальная и тщательная работа на этапе проектирования и лицензирования без сомнения позволит существенно оптимизировать период сооружения станции», – прокомментировали в «Русатом Энерго».