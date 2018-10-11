Иерарх Константинопольского патриархата: Фанар отложил принятие решения об автокефалии Украинской церкви. До «подходящего времени»
Константинополь решил отложить принятие решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви. Официального заявления пока нет, но об этом говорят иерархи Вселенского патриархата.
Так, митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) в интервью католическому новостному агентству KNA сообщил, что Вселенский патриархат примет окончательное решение тогда, когда наступит «подходящее время».
«Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем поступать так, чтобы все было мирно», – отметил митрополит Арсений.
Ожидается, что Фанар сделает официальное заявление уже сегодня. 11 октября в Стамбуле будет проходить заключительное заседание Священного Синода Константинопольского патриархата. Следующий Синод намечен на ноябрь.
Справка:
Киев инициировал вопрос об отделении Украинской церкви от Русской, притом что по факту УПЦ и так независима в принятии своих решений. Власти соседнего государства обратились к Константинопольскому патриарху, который в одностороннем порядке принял положительное решение и направил в Киев своих экзархов — для подготовки автокефалии. Иерархи РПЦ возмутились таким решением и фактически разорвали отношения с Фанаром (так называется резиденция Вселенского патриарха). Глава УПЦ митрополит Онуфрий отказался встречаться с посланцами Константинополя.