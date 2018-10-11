Иерарх Константинопольского патриархата: Фанар отложил принятие решения об автокефалии Украинской церкви. До «подходящего времени»

Константинополь решил отложить принятие решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви. Официального заявления пока нет, но об этом говорят иерархи Вселенского патриархата.

Так, митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) в интервью католическому новостному агентству KNA сообщил, что Вселенский патриархат примет окончательное решение тогда, когда наступит «подходящее время».

«Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем поступать так, чтобы все было мирно», – отметил митрополит Арсений.

Ожидается, что Фанар сделает официальное заявление уже сегодня. 11 октября в Стамбуле будет проходить заключительное заседание Священного Синода Константинопольского патриархата. Следующий Синод намечен на ноябрь.