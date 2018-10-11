Кокорина-младшего задержала полиция. Брат ждёт суда о мере пресечения

Брата нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина Кирилла задержала полиция, об этом 11 октября сообщает ГУ МВД по Москве.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе младший брат Александра Кокорина. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С остальными задержанными проводятся следственные действия", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О драке в московском кафе с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева стало известно 8 октября. Сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Впрочем, вместе с ними в потасовках участвовали несколько человек, в том числе младший брат Александра Кокорина Кирилл. "Фонтанка" сообщала о его непростом жизненном пути.

На опубликованном в Сети видео Кокорин бьет чиновника стулом. По факту побоев возбуждено уголовное дело. 9 октября стало известно, что до потасовки с Паком произошел конфликт еще и с водителем Первого канала. Шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. В день нападений полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК «Побои», но после изучения видеозаписей и допроса очевидцев и потерпевших выделила в отношении Кокорина и Мамаева в отдельное производство дело по более тяжкой статье – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Александр Кокорин накануне вечером явился в столичную полицию на допрос. Его задержали на двое суток. Сейчас он ждёт суда, который определит ему меру пресечения по предъявленному обвинению.