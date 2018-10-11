Задача банка – учесть потребности любого клиента

Петербургский филиал АО ЮниКредит Банка отмечает 25-летие в городе на Неве. Как связаны ЧМ-2018 и спрос на ипотеку и зачем развивать сегмент МСБ, рассказывает Ольга Михайловская, коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Юг» ЮниКредит Банка

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- Рынок ипотеки стремительно растет. К 1 сентября банки выдали больше 1,8 трлн рублей на покупку жилья. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Что происходит на рынке сейчас? Изменился ли спрос после 1 июля, когда начался процесс пошаговой отмены долевого строительства?

– В этом году поток заявок на ипотечные кредиты стабильный. Небольшое падение было только во время Чемпионата мира по футболу. Видимо, людям было не до покупки квартиры. Но с августа спрос снова выправился до прежнего уровня.

Ключевая тенденция — это рост рефинансирования. К нам приходят заемщики, которые брали кредиты как в нашем, так и в других банках несколько лет назад под высокую ставку — 14-16%, даже 18%. Сейчас они могут рефинансировать займ от 9,5-10%. Это позволяет снизить ежемесячный платеж.

Кроме того, мы расширяем программы, сейчас, например, вводим новую программу — рефинансирование на первичном рынке. Теперь есть возможность рефинансировать кредиты, по которым еще не оформлено право собственности.

- Часть банков подняла ставки по кредитам. Время дешевой ипотеки заканчивается?

– Ставки по ипотеке зависят от ставки рефинансирования, которую утверждает ЦБ. Банк России повысил ее 14 сентября, но не все банки изменили условия по кредитам в преддверии или вслед за этим решением. Мы никаких действий с нашими ставками по ипотеке не производили и продолжаем внимательно следить за ситуацией.

- Центробанк периодически предупреждает о риске появления «ипотечного пузыря». Меняются ли из-за этого требования к потенциальным заемщикам?

– Мы очень строго следим за объемом просроченных платежей. Их уровень показывает, насколько внимательно мы оцениваем надежность заемщиков. Доля просрочки не растет. И мы не ужесточаем требования. Процент одобрения ипотеки у нас стабилен.

- Каковы основные причины отказов?

– Причиной может быть слишком большая кредитная нагрузка. Если человек больше половины дохода отдает на выплату кредитов, ему будет тяжело.

Нередко отказывают из-за плохой кредитной истории. Если клиент допускал просрочки по платежам, эта информация попадает в бюро кредитных историй. Бюро, в свою очередь, предоставляет эти данные нам.

Часто клиенты не знают о том, что у них плохая кредитная история. В этой ситуации нужно обратиться в бюро кредитных историй и выяснить, что это был за банк, что за кредит и почему числится просрочка. Бывают случаи, когда задержка погашения возникла по вине банка. К примеру, была волна отзывов лицензий. Пока кредитный портфель передавался от одного банка другому, автоматически могла возникнуть просрочка по каким-то кредитам. Если задержка погашения возникла не по вине клиента, информация об этой просрочке удаляется, и человек снова может обратиться в банк за кредитом.

Мы часто рекомендуем нашим клиентам на всякий случай проверить свою кредитную историю и убедиться, что все хорошо.

- Помимо ипотеки вы активно развиваете направление малого и среднего бизнеса. В этом году банк запустил специальные тарифы для компаний, совершающих сделки за рубежом. Почему вы делаете ставку на этот сегмент рынка?

Компании МСБ, ведущие внешнеэкономическую деятельность, являются одними из экономически активных и высокодоходных для банков. Для таких компаний мы разработали специальные пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию. Тарифные планы с фиксированной оплатой включают льготный курс на обмен валюты, бесплатные валютные переводы, качественные консультации по валютному законодательству. Благодаря этому клиенты сегмента МСБ могут существенно снизить затраты на операции по ВЭД.

- Что представляет собой малый и средний бизнес в России, на взгляд банков? Какие отрасли сейчас активнее развиваются?

– Большая часть малых и средних предприятий занимается торговлей и предоставляет услуги. В последнее время, в связи с курсом на импортозамещение, чуть активнее стал развиваться производственный сектор, но его доля все еще мала. Еще одна тенденция – увеличение торговли с Китаем. Мы все чаще получаем запросы на открытие расчетного счета в китайских юанях.

- Малым бизнесом себя называют и дизайнер, работающий как ИП, и компания с десятком торговых центров в активе. Как вы ориентируетесь в этом разнообразии и принимаете решения?

– Задача банка – подобрать оптимальный набор банковских продуктов и услуг для конкретного клиента, учесть потребности его бизнеса. У нас есть тарифные планы, как для начинающих предпринимателей, так и для требовательных компаний сегмента среднего бизнеса.

Например, для предприятий розничной торговли у нас есть интересное предложение по эквайрингу; для ИП и малого бизнеса — банковское обслуживание с фиксированной стоимостью, независимо от количества операций по счету; для компаний, нуждающихся в дополнительном финансировании, — различные кредитные продукты: овердрафт, коммерческая ипотека и прочие.

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