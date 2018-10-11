«Крыша рухнула, и я прыгнул в коридор»: ураган в США убил ребёнка и окрасил небо в пурпур

Кадр из видео в YouTube

Два человека погибли в результате урагана «Майкл», обрушившегося на Флориду (США) 10 октября. Один – это 11-летний мальчик около озера Семинол, второй – мужчина, на дом которого в городе Дотан (штат Алабама) упало дерево, сообщает 11 октября NBC.

Видео: YouTube/Daily Mail

К настоящему времени, по данным Национального центра по слежению за ураганами, ураган ослаб до первой категории из пяти возможных, скорость ветра понизилась до 120 км/ч. Однако угроза сохраняется в Джорджии, Вирджинии, а также Северной и Южной Каролине: сильный дождь, идущий непрерывно, может спровоцировать наводнения.

Одним из последствий стало изменение цвета неба во Флориде.

Видео: YouTube/Follow downsouth_rell On Instagram

Изначально урагану была присвоена четвёртая категория. Скорость ветра достигала 240 км/ч, около 400 тысяч человек эвакуировали, но не все успели выехать. Порядка 340 тысяч человек пережидали удар стихии в своих домах. Многие лишились жилья и машин. Почти полмиллиона человек остаются без электричества.

«Мне 64 года, и я никогда не видел такого урагана, – рассказывает местный житель (цитата по телекомпании «Мир»). – Я работал в энергетической компании, мы устраняли последствия стихийных бедствий, но «Майкл» – самый страшный из всех. Деревья валило как спички. И я рад, что сейчас стою здесь с вами. Рад, что выжил и что моя машина в порядке. Беда была очень близко».

51-летняя Лиза Паркер со своим другом решили остаться в Панама-Сити-Бич. Они наблюдали стихию из своей квартиры на шестом этаже, когда ветер сорвал крышу с соседнего морского курорта. «Курорт рядом с нами полностью разрушен. Окна выбило. Мы не думали, что будет хуже, чем «Иван», – рассказывает NBC испуганная Паркер, имея в виду ураган «Иван» 2004 года, в результате которого на юго-востоке страны погибли более 50 человек. – Мы не знаем, почему мы остались».

Powerful winds from #HurricaneMichael knocked this house right off of its stilts Wednesday in Panama City Beach, Florida. The building was reportedly new construction. pic.twitter.com/OMNXWL9Pzu — Fox News (@FoxNews) 11 октября 2018 г.

«Я был в гостиной и услышал громкий треск», – говорит 50-летний Дуг Джонс, специалист по дорожному транспорту. Он остался, потому что был на работе по вызову. «Внезапно крыша рухнула, и я прыгнул в коридор, чтобы она не упала на меня», – рассказывает Джонс.

New drone footage shows just how strong Hurricane Michael was when it tore through a high school basketball gym in Tallahassee, Florida https://t.co/qYFau5Ss1O pic.twitter.com/3iY3iKdJOM — CNN (@CNN) 11 октября 2018 г.

В Мексиканском заливе добыча газа упала на треть, а нефти – почти вполовину. Экономический ущерб предварительно оценивают в 30 миллиардов долларов.

9 октября президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в штате Флорида. В Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа из-за урагана «Майкл» погибли, по данным СМИ, не менее 13 человек.