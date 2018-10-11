Путина проинформируют об аварии "Союза"

Президенту России предоставят всю информацию по поводу аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с новым экипажем МКС на борту.

"Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", – цитирует 11 октября пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова RT.

По его словам, сейчас проходит проверка произошедшего. Песков не смог подтвердить, будут ли вице-премьер Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин присутствовать на совещании Владимира Путина с правительством.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура оказался неудачным, по предварительным данным, на ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. На борту космического аппарата "Союза МС-10", который ракета-носитель выводила к МКС, находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане.