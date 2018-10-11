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Строительство
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11.10.2018 12:38
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Консультационные пункты Группы ЦДС становятся современнее и комфортнее

Консультационные пункты Группы ЦДС становятся современнее и комфортнее

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС представила новую концепцию, в рамках которой будут проектироваться и строиться консультационные пункты застройщика. Первый консультационный пункт, возведенный в соответствии с обновленными стандартами, открылся на территории строящегося жилого комплекса ЦДС «Полюстрово».

В рамках масштабной программы по ребрендингу Группы ЦДС стартовала кампания по обновлению консультационных пунктов на территории жилых комплексов застройщика.

Первым в новом формате был открыт консультационный пункт в ЦДС «Полюстрово» – жилом комплексе, спроектированном в соответствии с новым подходом компании к формированию продукта. Одним из преимуществ ЦДС «Полюстрово» является его расположение в непосредственной близости к центру города – в южной части Пискаревского проспекта, недалеко от Свердловской набережной.

«Обновление консультационных пунктов – это продолжение нашей работы по ребрендингу Группы ЦДС, – сообщила руководитель управления брендинга, рекламы и PR Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – Как театр начинается с вешалки, так и строительная площадка начинается с консультационного пункта. Это отсчетная точка будущего дома и один из инструментов продаж, дополняющий целостность образа компании-застройщика, а также реализуемого продукта».

Консультационные пункты оформлены в фирменном стиле ЦДС. Согласно проекту, одна стена полностью выполнена из стекла, что позволяет наполнить пространство светом и дает посетителям возможность увидеть происходящее на строительной площадке. Внутри обустроена уютная клиентская зона, где посетители могут с комфортом провести время ожидания. Для удобства клиентов с детьми предусмотрен яркий игровой уголок. Кроме того, рядом с консультационным пунктом будет организована велопарковка, которая начнет функционировать следующей весной.

До конца года ЦДС планирует открыть еще два новых консультационных пункта в строящихся жилых комплексах ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Приневский».

ЦДС «Полюстрово» – новый проект редевелопмента территории от Группы ЦДС. Жилой комплекс возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Маршала Тухачевского. Современный 17-этажный кирпично-монолитный дом рассчитан на 1779 квартир. Для удобства жителей в проекте также предусмотрен наземный многоярусный паркинг на 373 машиноместа и детский сад, совмещённый с начальной школой. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2020 года.

Справка о  Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Приневский» -  застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

 

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11.10.2018 12:38

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