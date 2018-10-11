В Петербурге стартует фестиваль кино Северных стран

Восемь лучших фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов будут представлены на суд петербургского зрителя. Большинство показов станут премьерными в России.

Фестиваль кино Северных стран откроется 11 октября шведской биографической кинолентой «Быть Астрид Линдгрен», поскольку именно Швеция является председателем фестиваля. Режиссёр Пернилла Фишер Кристенсен в своей работе рассказала о жизни писательницы в 20-е годы. Российская премьера фильма состоится только 12 ноября.

Дания представит дебютный фильм Хлинюра Палмасона «Зимние братья». Это история двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте. Страх, агрессия, борьба, которую испытывают герои на фоне безлюдных индустриальных пейзажей, — всё в лучших традициях скандинавского кино.

От Финляндии тоже ожидается дебют – «Скрипачка» Пааво Вестерберга, двукратного лауреата премий национальной киноакадемии за лучший сценарий, известного драматурга и театрального режиссера. Фильм рассказывает о знаменитой скрипачке Карин Нордстрём и её запретной любви к молодому ученику.

Фестиваль продлится до 14 октября, все картины покажут в кинотеатре «Аврора».