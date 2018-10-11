Роскосмос: Космонавты вышли на связь, идет поисковая операция

Роскосмос подтвердил удачное возвращение на Землю экипажа "Союза-МС-10" и начало поисковой операции.

"Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга", – сообщает в Twitter Роскосмос.

Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга. pic.twitter.com/9Yt2a4uDqf — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура 11 октября в 11:40 оказался неудачным, по предварительным данным, на ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

На борту космического аппарата "Союза МС-10", который ракета-носитель выводила к МКС, находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.