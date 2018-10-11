Капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане

Капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане, об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Источники Интерфакса в космической отрасли сообщают о том, что спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.

"Есть посадка", – сказал источник.

Североамериканское космическое агентство NASA, которое также вело трансляцию пуска "Союза" с Байконура, со ссылкой на информацию Роскосмоса также сообщает о том, что спускаемый аппарат "Союза" приземлился.

Позднее эту информацию подтвердил и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в Twitter. "Экипаж приземлился. Все живы", – написал он.

Экипаж приземлился. Все живы. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура оказался неудачным, по предварительным данным, на ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

На борту космического аппарата "Союза МС-10", который ракета-носитель выводила к МКС, находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.