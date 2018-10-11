«Это что, интервью?» Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева

Московская полиция распространила первые кадры с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым после задержания. Футболисты по-разному отнеслись к съемке.

Как следует из видео ГУ МВД Москвы, Мамаев при съемке скрывал лицо и отрывисто отвечал на вопросы. На вопрос о причине задержания полузащитник слегка запутался в формулировках, но статью 213 «Хулиганство» вспомнил и назвал. «Признаете причастность?» – спросила его оператор. Мамаев отреагировал: «Это интервью или что?» Сотрудница пояснила, что ведется ведомственная съемка, и футболист отказался отвечать на вопрос о причастности. Адвоката рядом с ним не наблюдалось. Александр Кокорин вел себя раскованнее, оператор брала его крупным планом, будто снимала матерого уголовника. Нападающий «Зенита» считает, что его задержали по подозрению в нанесении тяжких повреждений двум гражданам.

Отчим Кокорина Кирилл Логинов принес публичные извинения за себя и футболиста.

Полиция планирует завтра обратиться в суд с ходатайствами о мерах пресечения футболистам. На подписку о невыезде их не отпустят.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев на парковке 2-й Брестской улицы и в кафе «Кофемания» на Большой Никитской нанесли телесные повреждения водителю Первого канала Виталию Соловчуку и чиновнику Минпромторга Денису Паку.