ДТП с автобусами в Петербурге: одних с ведома дорожников объезжали по тротуару, других тушили

Утро 11 октября в Петербурге прошло «под знаком» аварий с автобусами и маршрутками. Они обошлись без серьёзных травм.

На улице Жени Егоровой около 10:30 столкнулись три транспортных средства. Как сообщает сообщество «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД Выборгского района Петербурга, ДТП произошло на кольце, пассажиров в салонах не было; один не заметил другого и уехал в столб. Водители трезвые, не пострадали. На месте работают оперативные службы.

«Удар был такой силы, что автобус заскочил передними колесами на тротуар, а у маршрутки задымился салон, – рассказали в «Мегаполисе». – Водители и немногие пассажиры смогли самостоятельно выбраться из обоих транспортных средств. <...> Помощь пострадавшим оказывается на месте». На фотографиях видно, как сильно разбита лобовая часть автобуса 167-го маршрута.

Незадолго до этого маршрутка и автобус притёрлись на Среднеохтинском проспекте, перед перекрёстком с Полюстровским.

Касание было символическим и никто из пассажиров не пострадал, пишет «Мегаполис», однако движение по Среднеохтинскому оказалось перекрыто – как раз на этом участке идёт ремонт дорожного полотна и трамвайных рельсов. В итоге дорожные рабочие организовали объезд ДТП по тротуару.