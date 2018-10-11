Смольный разрешил торговать корюшкой на две недели дольше

Комитет имущественных отношений Петербурга увеличил период размещения сезонных лотков по продаже корюшки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 11 октября.

Если раньше нестационарные прилавки по продаже корюшки могли размещаться с 15 апреля до 15 мая, то теперь разрешенный период – с 15 апреля по 31 мая. Как пояснили в комитете, корректировки внесли после обращения предпринимателей, которые указали, что фактический сезон корюшки в Северной столице длится дольше.

Это не первое изменение в постановлении, регулирующем нестационарную торговлю, принятое в последнее время. Ранее комитет разработал поправки в правила размещения летних кафе. Им чиновники готовы продлить срок жизни на месяц, разрешив работать с 15 апреля по 10 октября. Также их освободят от необходимости соответствовать предельным параметрам. https://www.fontanka.ru/2018/09/25/051/