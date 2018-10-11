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Бизнес
11.10.2018 12:01
Печать

США собираются избавить Европу от «пагубного влияния» российского газа

Американский проект предусматривает выделение 1 миллиарда долларов на развитие проектов по использованию возобновляемых источников энергии и помощь Евросоюзу.

«Не стоит забывать об опасных последствиях укрепления позиции России на энергетическом рынке Европы. Владимиру Путину удается многое, потому что большая часть Европы полагается на российскую энергию. Помогая нашим союзникам создать новые источники энергии и работать над новыми стратегическими проектами, мы можем снизить зависимость Европы», – говорится в проекте закона «Об европейской безопасности и диверсификации в энергетическом секторе», опубликованном на сайте одного из его авторов и члена подкомитета по европейскому и региональному сотрудничеству в области безопасности Криса Мерфи.

США готовы выделить почти миллиард долларов для «противодействия пагубному влиянию России и созданию экономических возможностей в США и за рубежом».

Напомним, что Америка также выступает против строительства трубопровода "Северный поток – 2", который соединит газопроводы России и Германии. 19 августа The Wall Street Journal сообщил, что США подготовят новые санкции, цель которых – заморозить строительство «Северного потока».

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