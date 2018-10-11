Происшествия
Пуск "Союза" с Байконура оказался неудачным, космонавты живы
Пуск "Союза" с Байконура оказался неудачным, об этом сообщают российские информагентства.
Во время полета ракеты "Союз" произошла "авария носителя" , сообщает ТАСС. На ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени, экипаж может приземлиться в Казахстане, сообщает источник "Интерфакса". То же агентство сообщает о том, что экипаж космического корабля жив.
На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
Трансляция пуска ракеты-носителя на сайте Роскосмоса прервана.
#СоюзМС10: 287 секунд → вторая ступень штатно отделилась— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018
//#SoyuzMS10: Second stage separation pic.twitter.com/rbEnDFzsGm