Пуск "Союза" с Байконура оказался неудачным, космонавты живы

Пуск "Союза" с Байконура оказался неудачным, об этом сообщают российские информагентства.

Во время полета ракеты "Союз" произошла "авария носителя" , сообщает ТАСС. На ракете "Союз" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени, экипаж может приземлиться в Казахстане, сообщает источник "Интерфакса". То же агентство сообщает о том, что экипаж космического корабля жив.

На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Трансляция пуска ракеты-носителя на сайте Роскосмоса прервана.