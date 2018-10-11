Финляндия выделила 1,5 млн евро на развитие энергетики Африки

Финляндия через Международную финансовую корпорацию (IFC, финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. – Прим. ред.) профинансировала проект, целью которого является значительное увеличение мощности ветроэнергетики в Африке. Об этом 11 октября сообщает правительство Финляндии.

Предоставленные Финляндией 1,54 млн евро будут направлены на разработку климатических проектов, особенно в беднейших странах. Деньги могут быть потрачены на использование солнечной энергии, или на изучение возможностей сохранения энергии, или развитие совершенно новых моделей заработка.

Министр внешней торговли и развития Анне-Мари Виролайнен подпишет Соглашение о сотрудничестве в области технической помощи с МФК на Ежегодном совещании Всемирного банка на острове Бали в Индонезии.

Новое соглашение о сотрудничестве является продолжением созданного в прошлом году фондового фонда Финляндии и МФК. В рамках Фонда МФК инвестирует 114 млн евро финских налогоплательщиков в коммерческие климатические и энергетические проекты в развивающихся странах в течение следующих четырех лет. МФК должна вернуть средства с процентными ставками обратно в Финляндию в обмен на инвестиции в течение 25 лет.

Первые инвестиции в размере 3 млн евро были направлены на крупный проект энергетической компании Gaia Energy в Марокко, цель которой – строительство 22 электростанций, работающих в основном на энергии ветра, в девяти африканских странах: Кот-д'Ивуар, Гане, Эфиопии, Кении, Танзании, Нигерии, Тунисе, Алжире и Марокко.

«Электростанции имеют номинальную мощность в 3 ГВт, поэтому они увеличивают существующую мощность ветра в Африке примерно на 50%. В условиях ветра в Африке ежегодное производство электроэнергии на современных ветровых электростанциях такого масштаба, по осторожной оценке, составит 7 ТВт/ч, или столько же, сколько у двух ядерных реакторов на АЭС в Ловиисе», – говорится в сообщении правительства Суоми.