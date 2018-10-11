С Байконура стартовал "Союз"

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с двумя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет Роскосмос.

На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Менее чем через десять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на полет к Международной космической станции. Корабль доберется до МКС по короткой четырехвитковой схеме примерно за шесть часов (при традиционной схеме "Союз" делает около 34 оборотов вокруг Земли, а путь до станции занимает двое суток).