Пассажиры парома Princess Anastasia полтора часа не могли сойти на землю из-за эвакуации с Морского вокзала

Пассажиры парома Princess Anastasia, прибывшего из Хельсинки, задержались на борту на полтора часа из-за бесхозного рюкзака, обнаруженного в таможенной зоне Морского вокзала в Петербурге 11 октября.

«Сообщение об обнаружении бесхозного предмета поступило на пульт дежурного около 10 утра. ОМОН на транспорте выехал на место, осмотрел сумку и не нашел в ней ничего кроме личных вещей», – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Генеральный директор St.Peter Line Сергей Котенев заявил, что из-за эвакуации компания приостановила высадку пассажиров — по правилам о противодействии терроризму. Задержка длилась около полутора часов. В это время сотрудники вокзала и те, кто уже успел покинуть паром, были эвакуированы в бизнес-центр «Морской вокзал». После проверки сумки высадка пассажиров продолжилась.

Princess Anastasia — масштабный пассажирский паром общей пассажирской вместимостью 2 500 мест. На борту 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин.