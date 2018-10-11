Падают объемы торгов криптовалютами, по которым все сходили с ума: у биткоина - агония?

Рынок криптовалют поставил новый антирекорд - долларовый объем биткоин-транзакций за последние десять месяцев упал сразу на 84%. Народный интерес к «битку», ради которого еще недавно закладывали квартиры, иссякает на глазах.

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В декабре 2017 года самая известная криптовалюта достигла максимума за всю историю торгов — перешагнув отметку в 20 тысяч долларов. И в ту же неделю рухнула до 12 тысяч, а уже к февралю провалилась до 6 тысяч. Теперь он покорно топчется у отметки в 6,5 тысяч. Эксперты констатируют – биткоины не смогли стать полноценной заменой традиционным деньгам на фоне неспокойной геополитической обстановки, серьезные люди деньги оттуда увели, а вливания любителей не смогли поддержать планку предыдущих результатов. Эксперты говорят, что мы наблюдаем за концом мечты спекулянтов.

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Эксперты Juniper Research, данные которых приводит Bloomberg, посчитали, что долларовые объемы биткоин-транзакций за последние десять месяцев упали с 3,7 млрд долларов до всего 670 млн, то есть объем средств, перекачиваемых через биткоин, снизился сразу на 84%. При этом уменьшилось и общее число операций. Если в конце 2017 года их ежедневно проходило 360 тысяч, то в сентябре 2017 зафиксировали лишь 230 тысяч. И отрицательная тенденция продолжается.

– Во многом падение объемов операций с биткоином как с самой главной криптовалютой объясняется геополитическими факторами. Объемы упали на фоне торгового противостояния США и Китая, а также из-за ряда проблем, связанных с выходом Великобритании из Европейского союза. Также, в целом, падает глобальный интерес к крипторынку, – считает советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

По словам Салихова, скорее всего, снижение продолжится и дальше. Чем оно закончится, рано предполагать, но, скорее всего, полностью операции не прекратятся, а снизятся до минимального уровня. Стабильный интерес к нему сохраняется у криминала и опытных игроков:

– Изначальная идея криптовалют как замены традиционным деньгам ушла на второй план. Сейчас есть легальная часть рынка, но теневой объем тоже большой. Криптовалюты все ещё являются удобным инструментом финансирования для терроризма, отмывания денег и других преступных действий.

– За прошлый год общая капитализация рынка криптовалют выросла примерно в 35 раз. Такой подъем во многом был вызван шумом, притоком массы новых участников, которые скупали всё подряд в погоне за сверхдоходностью. За этим последовала мощная коррекция, спровоцированная негативным новостным фоном, что оздоровило рынок и сократило на нем количество непрофессиональных инвесторов, – объяснил падение Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».

На этом фоне отсутствие резких скачков, монотонность торгов, последний раз наблюдаемая много лет назад, – это очевидные признаки появления устоявшегося и зрелого рынка, не имеющего ничего общего с площадками для мгновенного спекулятивного обогащения. Отсюда и падение интереса, считает аналитик Артем Деев из Amarkets. И, по его словам, за этим и есть новое будущее биткоина.

– В прошлом году на рынок криптоактивов пришли трейдеры, в том числе торгующие при помощи алгоритмов и роботов, которые благополучно торгуют там друг с другом и зарабатывают на мельчайших колебаниях рынка, совершая очень быстро очень много небольших операций, – пояснил Деев.

Будущее биткоина

По словам Александра Бахтина, несмотря на многие сложности, индустрия продолжает идти вперед. Регулярно появляются новые проекты, которые в случае успешной реализации позволят закрыть всё больше потребностей через технологию блокчейн. Объем средств, собранных через ICO за неполный текущий год, уже в разы превосходит результаты даже прошлого рекордного года.

– Для перехода рынка криптовалют в более зрелую стадию необходимо обеспечить полноценную инфраструктуру, включая законодательное регулирование, безопасные прозрачные биржи и кошельки. И как раз этот и следующий годы во многом станут периодом формирования правового поля для криптовалют и совершенствования общей инфраструктуры. Многие страны уже идут по пути внедрения регулирования таких инструментов в действующую финансовую систему. В будущем это отразится и в росте объема финансовых операций с криптовалютами, – считает эксперт.

Артем Деев отметил, что оживить активность смогут новые биржевые ETF (торгуемые на бирже) контракты на биткоин, хотя бы потому, что они откроют доступ к криптоиндустрии институциональным инвесторам:

– Тем не менее запуск контрактов постоянно откладывается, да и на общем спаде капитализации нет четкого понимания, что они смогут реанимировать былое «бычье ралли». Однако сегодня лучше реально оценивать происходящее и не питать особых иллюзий в отношении дальнейшего запредельного роста. Безусловно, он может последовать, но произойдёт это с курсами тех криптовалют, за которыми стоят действительно перспективные, дорогие, да и просто востребованные проекты и продукты.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын напомнил, что большинство инноваций прошлого, будь то бумажные деньги, автомобили, железные дороги, телефонные сети или Интернет, сопровождались бумом и эпидемией подражания, когда новинку покупали не потому, что рационально её оценивали и свои прибыли, а потому, что покупали все кругом. После всеобщего всплеска алчности наступало постепенное исцеление, которое было, конечно, не таким бурным. И теперь с биткоином резких колебаний не будет — только медленное развитие, считает он.

Например, экс-министр финансов Алексей Кудрин предрек, что пользоваться криптовалютами безопасно можно будет уже через два года.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»