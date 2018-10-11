Группа «Эталон» открывает продажи в ЖК «Эталон на Неве»

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу квартир в жилом комплексе класса комфорт-плюс «Эталон на Неве», расположенном по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Общая реализуемая площадь жилого комплекса составит 76 тыс. кв. м. Проект будет состоять из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей. «Эталон на Неве» насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо. В жилом комплексе запроектирован встроенный детский сад на 75 мест с отдельной площадкой для прогулок детей, а также кабинет врача общей практики.

Объект расположен на берегу Невы, поэтому около 70% квартир в ЖК «Эталон на Неве» будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу.

ЖК «Эталон на Неве» отличается удобным расположением – близость к станции метро «Елизаровская» и выезд на проспект Обуховской обороны позволят добраться до центра Санкт-Петербурга за 10 минут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

В новом жилом комплексе предусмотрены современные инженерные системы, бесшумные лифты, продуманная система вентиляции, система безопасности, диспетчерский контроль состояния дома – все это и многое другое гарантирует будущим жильцам комфорт и удобство проживания.

ЖК «Эталон на Неве» реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/