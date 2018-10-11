Отчим Кокорина: Мой сын хотел извиниться, но ему не дали. Он прежде всего обычный человек

Кирилл Логинов, отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, принес извинения за своего сына. Обращение отчима 11 октября появилось в Instagram спортсмена

«Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил Господина Пака и хотел сегодня, после допроса, публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвел таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности», – пишет Кирилл Логинов.

Отчим футболиста отметил, что поведение его сына было неприемлемо, а Кокорин не ищет себе оправданий. «Я лишь, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но и прежде всего обычный человек. А людям свойственно ошибаться», – говорится в обращении.

Логинов выразил надежду, что суд разберется в случившемся и вынесет объективную оценку. Он также подчеркнул, что его сын понимает всю ответственность за свое поведение и сотрудничает со следствием.

О драке в московском кафе с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» стало известно 8 октября. Сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. На опубликованном в Сети видео Кокорин бьет чиновника стулом. По факту побоев возбуждено уголовное дело. 9 октября стало известно, что до потасовки с Паком произошел конфликт еще и с водителем Первого канала. Шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. В день нападений полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК «Побои», но после изучения видеозаписей и допроса очевидцев и потерпевших выделила в отношении Кокорина и Мамаева в отдельное производство дело по более тяжкой статье – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».