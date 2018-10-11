Ночью в Петербурге тушили часовню. Возгорание началось снаружи

Спасатели тушили часовню в Красносельском районе ночью 11 октября. Сообщение о пожаре на улице Лермонтова, 30, поступило на пульт дежурной службы в 3:10.

– Обгорела внешняя сторона стены деревянной часовни на площади 15 квадратных метров. В 5:20 пожар был ликвидирован, – рассказали в ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Часовня в честь святой равноапостольной царицы Тамары на улице Лермонтова, 30, в Красном Селе была построена в 1848-1849 годы. В советское время более 60 лет в здании располагался морг. После продолжительного запустения в 2006-2007 годах храм разобрали и построили заново.