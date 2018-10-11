Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини получила в Финляндии звание почётного доктора

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила Финляндию и получила звание почетного доктора Университета Тампере, сообщает 11 октября Yle.

Могерини, которая имеет степень бакалавра по специальности "Политология", 10 октября прочла в университете лекцию, в которой отметила, что сражения в Тампере 100-летней давности и национальное примирение в Финляндии после гражданской войны служат примером для всей Европы.

Вечером она обсудила с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля предстоящий срок председательства Финляндии в ЕС. Другими темами переговоров стали оборонное сотрудничество ЕС, гибридные угрозы, миграция и меры ЕС по борьбе с изменением климата.

По словам Сипиля, ЕС должен стать лидером борьбы с изменением климата, и это будет также центральной задачей Финляндии в срок её председательства в Евросоюзе.