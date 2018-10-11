В туманных пробках петербуржцы шли по обочинам и делились едой

В Петербурге две крупнейшие утренние пробки, обе на КАД, превысили 10 километров. Ещё одна проблемная точка – Колтушское шоссе. В целом максимальная загруженность городских дорог утром 11 октября составила 7 баллов, как и в предыдущие будние дни на этой неделе, что на 1 балл выше нормы, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В топ-5 пробок к 10 часам утра вошли следующие, связанные с ограничениями из-за дорожных работ:

9:57, внутренняя сторона КАД, 12,4 км, от Приморского шоссе до Комендантского проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

9:57, внешняя сторона КАД, 10,8 км, от реки Оккервиль до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

8:16, Колтушское шоссе, 6,5 км, от газопровода до посёлка Разметелево. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

9:57, Колтушское шоссе, 5,6 км, от Центральной улицы до улицы Коммуны. Пробка продержалась 2 часа.

9:57, внутренняя сторона КАД, 5,2 км, от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

Хотя на Колтушском шоссе плотно уже не первый день (например, вчера утром пробка там превысила 9 километров), сегодня в редакцию «Фонтанки» начали жаловаться местные жители. «Дорожники устроили коллапс на Колтушском шоссе. Люди идут в город пешком по обочинам. Стоят все въезды и выезды на КАД. Неделя ада на этом направлении», – пишет Юрий.

В разговорчиках «Яндекса» жаловались, советовали, как лучше организовать движение, и обсуждали еду. «У меня тоже есть шоколадка и кефир. Кто не завтракал, обращайтесь», – написал один из пользователей.

Наиболее загруженными магистралями за утро, по данным «Яндекс.Пробок», стали: Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), проспект Маршала Жукова в обе стороны (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Маршала Жукова из центра (7 баллов, что на 3 балла выше обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), Приморский проспект в центр (5 баллов, что на 3 балла выше обычного).

Также обнаружена магистраль с неожиданно свободным движением – Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Сегодня утром ситуацию на дорогах в некоторых районах затруднял туман. По сообщению ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», туман может возникать местами и в ближайшие два дня, 12 и 13 октября, ночью и утром.