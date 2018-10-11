Аэрофлот удостоен премии за налоговый проект года

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Аэрофлот получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года». Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Экспертный совет Премии присудил Аэрофлоту победу за разработку цифровой платформы «Витрина данных». Авиакомпания реализовала этот проект для участия в налоговом мониторинге – новой форме контроля для крупнейших налогоплательщиков. На базе современных цифровых решений Аэрофлот создал виртуальное «рабочее место» для взаимодействия с налоговыми органами. Специалисты ФНС России получили онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности компании. Теперь ведомство имеет возможность осуществлять дистанционный контроль за деятельностью перевозчика.

Проект «Витрина данных ПАО «Аэрофлот» для целей налогового мониторинга» позволил авиакомпании оптимизировать трудозатраты и сократить издержки. Эксплуатация новой цифровой платформы началась 1 января 2018 года, и уже за первые шесть месяцев ее работы Аэрофлот на 7% сократил затраты на налоговое администрирование. В первом полугодии 2018 года число запросов налоговых органов снизилось на 40%, количество предоставляемых бумажных документов уменьшилось более чем в пять раз.

Реализация проекта также принесла Аэрофлоту репутационную выгоду. Участие в налоговом мониторинге подтверждает: компания является ответственным налогоплательщиком, который придерживается принципов открытости и прозрачности.

Аэрофлот первым из предприятий российской транспортной отрасли стал участником налогового мониторинга. В рейтинге Bain & Company Аэрофлот второй год подряд занимает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний мира.

Премия в сфере корпоративного налогообложения учреждена РСПП совместно с компанией PwC в 2016 году. Эта награда вручается с целью признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд и объединения профессионального сообщества налоговых экспертов. Решение о присуждении Премии принимает Экспертный совет, состоящий из представителей деловых кругов, академического сообщества и средств массовой информации. В этом году на участие в конкурсе было прислано более 100 заявок от компаний, представляющих 14 различных отраслей экономики.