«Меня очень сильно поругали руководство республики и родители». Бросивший банку в лицо подросткам извинился публично

Юноша, бросивший пустую банку из-под энергетика в молодых людей и снявший это на видео, оперативно извинился за свое поведение после внушения со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ролик опубликован 11 октября, на нем хулиган, судя по всему, читает извинения с бумажки.

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе. Я бросил банку в сидящих напротив ребят и сказал «Ахмат – сила». Меня очень сильно поругали руководство республики и родители. Ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми за недостойный поступок», – заявил молодой человек.

При этом на кадрах хорошо видно, что у хулигана ссадина на брови и кровоподтек на веке. Также посмотревшие видео отмечают нестыковку: юноша начинает свое обращение со слов «Добрый вечер!» В то время как грозный пост Кадырова появился в соцсетях глубокой ночью 11 октября.

Сам инцидент произошел в московском метро.

Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров принёс свои извинения оскорбленным и призвал их обидчика отправиться в Грозный для беседы. Президент республики пообещал, что в противном случае тот будет «горько жалеть».