СМИ: Истребители НАТО провели тайные испытания на Украине, чтобы изучить возможности С-300

Военные США и Израиля посещали Украину, чтобы ознакомиться с работой зенитно-ракетных комплексов С-300, которые Россия поставила в Сирию. Об этом 11 октября сообщает «Российская газета» со ссылкой на иностранные СМИ.

Издание утверждает, что на Украине якобы провели учения с участием 18 истребителей F-15C Eagle. Визит израильских и американских военных не афишировался, его точные даты неизвестны.

Представители НАТО, как пишет газета, были заинтересованы в изучении зенитно-ракетных комплексовС-300. Военные постсоветской республики настаивают, что их зенитно-ракетные комплексы идентичны тем, что получила Сирия. Однако подчеркивается, что российские ЗРК являются более модернизированными.

Израильские военные в итоге посчитали, что С-300 не станут серьезной угрозой для их истребителей F-35.

Российский военный самолет Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим, сбили над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. В это время израильские войска проводили атаку сирийской территории. После инцидента с Ил-20 Москва заявила, что поставит в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. Министр обороны России Сергей Шойгу в начале октября сообщил о передаче властям Сирии 49 единиц техники, в числе которых находились 4 комплекса, локаторы подсветки, основные системы определения и машины управления. Решение о поставке в Кремле объяснили необходимостью защищать действующих на территории САР российских военных.